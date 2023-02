Mauritanie : la production de la mine d’or Tasiast a plus que triplé en 2022

Le secteur minier mauritanien est dominé par la production du minerai de fer et de l’or. Si l’exploitation du premier cité est confiée à la Société nationale industrielle et minière (SNIM), celle de l’or est portée actuellement par la mine d’or Tasiast, détenue à 100 % par le canadien Kinross Gold.



Kinross Gold a produit 1,96 million d’onces d’équivalent or en 2022, ce qui correspond à une hausse de 35 % en glissement annuel. C’est l’annonce faite le mercredi 15 février par la compagnie canadienne qui précise que cette hausse résulte « en grande partie » de la performance à sa mine d’or Tasiast en Mauritanie, dont la production est passée de 170 502 onces en 2021 à 538 591 onces l’année dernière.



Il faut souligner que cette progression exceptionnelle de la production à Tasiast fait suite à la baisse tout aussi inédite de la production en 2021.



En raison d’un incendie qui a entrainé la suspension des opérations de broyage à la mine vers la fin du deuxième trimestre 2021, Kinross y avait en effet vu sa production chuter de 138 % par rapport à 2020.



Notons que la production totale d’or de Kinross en 2022 a légèrement diminué en glissement annuel, si on tient compte de la contribution en 2021 de ses mines d’or russes et de sa mine d’or ghanéenne Chirano, toutes cédées entre juin et août 2022. En 2023, Kinross veut produire 2,1 millions d’onces d’équivalent or.



Rappelons que l’or fait partie, avec le fer, des deux principaux produits miniers d’exportation en Mauritanie. Selon les données de l’ITIE datant de 2021, le secteur minier représente 22 % du PIB et 73 % des exportations.



Emiliano Tossou