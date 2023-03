Mauritanie : traque de 4 terroristes évadés de prison (Ministère de l’Intérieur)

Quatre jihadistes se sont échappés dimanche soir d’une prison de la capitale Nouakchott. Cette évasion a coûté la vie à deux membres des forces de l’ordre.



«À 21 h ce 5 mars 2023, quatre terroristes ont réussi à s’évader de la prison centrale de Nouakchott, après avoir agressé les gardiens, ce qui a entraîné un échange de tirs au cours duquel deux membres de la Garde nationale» sont morts et deux autres ont été légèrement blessés, indique le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.



Deux d’entre eux avaient été condamnés à mort, et les deux autres sont en attente de jugement pour appartenance à une organisation terroriste, selon un responsable militaire ayant requis l’anonymat. La même source a précisé que leur véhicule avait été retrouvé dans le nord-est de Nouakchott.



«La Garde nationale a renforcé son contrôle sur la prison et a immédiatement commencé à traquer les fugitifs, afin de les arrêter au plus vite», a aussi assuré le ministère, qui a appelé les citoyens à fournir toute information pouvant contribuer à leur capture.



La Mauritanie est frontalière du Mali, où une insurrection djihadiste a débuté en 2012, avant de s’étendre sur d’autres pays du Sahel. Il n’y a toutefois eu aucune attaque jihadiste en Mauritanie, depuis 2011.



(AFP)