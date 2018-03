Me Madické Niang : "Ce qui se passe au Sénégal est un simulacre de justice..."

La démission du substitut du Procureur général Ibrahima Hamidou Dème de la magistrature s’est invitée à la conférence de presse tenue ce mercredi par l’opposition parlementaire. Pour le président du groupe parlementaire « Liberté et Démocratie, Me Madické Niang qui a évoqué le sujet, cela montre que « l’heure est réellement grave au Sénégal».



«Aujourd’hui, toutes institutions sont piétinées par le Président Macky Sall et son gouvernement. La justice est par terre. Tout ce qui se fait depuis le règne du Président Macky Sall, est ahurissant. On ne le verra nulle part sauf dans les pays où la justice n’existe pas. Et ce qui se passe au Sénégal, est un simulacre de justice », a dénoncé l’ancien ministre de la Justice.



« Et l’élément de trop, c’est que les magistrats qui doivent aller à la retraite, ont bénéficié d'une prolongation de l’âge de retraite. Tout cela pour que les services rendus, continuent d’être rendus. C’est pourquoi la sortie du Juge Ibrahima Dème a toute son importance. Car, jamais dans l'histoire du Sénégal, le discrédit porté sur la justice n'a atteint un niveau aussi élevé."



