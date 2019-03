Me Ousmane Seye propose la prolongation du mandat des députés de 2022 à 2024

Le leader de la Coalition pour l’émergence (Cpe) était en conférence de presse cette après-midi. Me Ousmane Seye pour faire le bilan de la présidentielle de février dernier et plaider pour une prolongation du mandat des députés jusqu’en 2024.



«Le président qui vient d’être réélu a un ambitieux programme avec des projets nécessitant le soutien d’une Assemblée nationale épousant sa vision avec une majorité confortable. C’est le cas de l’actuelle Assemblée qui a su déjouer beaucoup de manœuvres tendant au blocage de son fonctionnement malgré sa courte durée. C’est pourquoi, le Cpe propose la prolongation du mandat des députés de 2022 à 2024 pour accompagner le Président dans sa politique de réforme et faire coïncider l’élection de 2024 avec les élections législatives», a dit Me Seye.



XALIMA