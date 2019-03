Mission d’audit de l’Ofnac : Le dénonciateur du maire DE Mbacké parle

L’Office national de lutte contre la fraude et corruption a bouclé, hier vendredi, une Mission d’audit de 5 jours, dans la Commune de Mbacké. L’édile Abdou Mbacké Ndao a été fouillé par 3 enquêteurs, suite à une lettre déposée par un ancien conseiller municipal. Ce dernier, répondant au nom de Youssou Babou a révélé les dessous de sa plainte. Lesquels, selon SourceA, ont pour noms, présumés enrichissement, vente de biens municipaux, de réserves foncières.



«Nous avons constaté que la gestion du maire est nébuleuse. En tant que citoyen, j’ai jugé nécessaire d’écrire à l’Ofnac pour tirer au clair certains dossiers, à savoir la distribution illégale des terres par l’édile, sans l’avis de la Commission légitime.



Ainsi, des réserves foncières à Mbacké Dimb et Cedaf sont scindées en parcelles. En plus, il a vendu des biens de la Mairie dont un véhicule de fonction immatriculé «3391, de type 406, un autre véhicule offert par des Français pour ramasser les ordures et un camion de vidange ont été détournés. A cet effet, Mbacké ne dispose plus de camions de ramassage des ordures, alors que les fonds alloués sont détournés toujours par lui …entre autres», accuse-t-il.



ACTUSEN