Mollah Morgun : « Ousmane Sonko fallou na, moy reew mi neekh na… »

L’intégralité de son post titré OUSMANE SONKO, C’est L’homme Kil faut….



La Solution est bien là faut la saisir….



Senegal beug nguen reew mi changer /

Bollo leen /fall leen /Ousmane sonko

Président sonko /c l’homme kil ns faut/ Systèmou sonko/deugueul /djioubeul moy solution/ Pasteff defar sunu reww

bollo ndo/ songo /dindi fi corruption/ Dolé badola la neew na/wayé diambaat dieexna/Patriote bi nieuw na/Ousmane Sonko fallou na/ moy reew mi neekh na/Xeex ba defar deuk bi/ neewou ma /mounoul nekk/ Ndombal tank reww mi si ndiekk/Dink leen ko sonko/Ndem manoul niakk/

Aythia leen niou songo/ bolè dolé lonko /

Fall Sonko/Ndaw la beug na reew mi /

gor la/ garmi la/Tè Bop bi fess na delleu/

jeuf j sett tè selleu /yarou na def ni thielleu/djiko yi baax t rafett/ lokho yi weekh na taall/ en faite/woutènak gni diapè ngour fo fèthie ak fête/bilahi dinagn am mbètèl bou reuy sèn beussou dèfaite/Sonko cest une tête/pleine et bien faìte/Bokoul si gniy Loubeul/Alalou reew fou waur lakoy Dougueul/ Mom la guiss thi ki gniou meuna arr si Mbougueul /Ousmane Sonko mandou na té day Djioubeul/Goné yi dieul leen sen responsabilités à 2 mains/ kay lén niou goungué Sonko mou gagner demain/bouleen nangou kou leen corrompre/ Dieul lèn sén destin en main/Yeen nakhèmbay politics yu dagn ko rompre/ fowee niou/ nakh niou/ fallou /fatee niou/ foli leen/ diot na.Dou ps dou pds dou parti Niass Dou maky dou reew mi/keen amouthi pass pass/cathie sathie rawalé / ay pékhé loubeul lagniy nass/ Ousmane gawè niou/ sauwé niou/ Alternance générationnelle nguir adouna nawee niou/ thiopité bou waur/si justice bi ak fepp fi febar macky(maquis sale) bi walleu.NDIOUBLUNG yi bayi daur /reww mi naat/ lepp matt/ nieup am war di daur/ avec Ousmane Sonko pour un changement radical