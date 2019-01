Momar Seyni Ndiaye sur la proposition d’Aymerou Gningue concernant l’affaire des 94 milliards : « c’est trop peu et trop tard »

Le journaliste Momar Seyni Ndiaye était l’un des invités de l’émission Remue Ménage de la Rfm. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de l’émission dont l’affaire des 94 milliards et l’enquête parlementaire annoncée par le député Aymérou Gningue. Selon le communiquant, c’est trop peu et trop tard.



« Trop peu parce que cette affaire me paraît tellement sérieuse qu’elle mérite un traitement judiciaire réelle, puisque chaque jour il y a de nouvelles révélations et beaucoup de contradictions dans ce qui a été dit. On voit qu’il y a des choses qui sont inommables dans cette affaire. Les sénégalais ont donc besoin d’être éclairés. Trop tard parce que Sonko a déjà saisi le Procureur de la République et qu’aparemment, compte tenue de l’enquête parlementaire, il vaut mieux laisser la justice se saisir carrément de ce dossier et apporter les bonnes solutions « , a-t-il déclaré sur la Rfm



