Moundiaye CISSE : «Le bras de fer actuel entre le Pm et la presse n’augure rien de bon…»

«De 2000 à maintenant, la presse sénégalaise n’a jamais fait allégeance à l’Etat, ce n’est pas aujourd’hui qu’elle le fera. Le bras de fer actuel entre le Pm et la presse n’augure rien de bon pour la démocratie sénégalaise. J’en appelle à plus de sérénité et d’apaisement dans le traitement de ce contentieux pour l’intérêt et l’image de la démocratie sénégalaise», a écrit Moundiaye Cissé sur sa page.