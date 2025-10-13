Connectez-vous
NDARINFO.COM
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Moussa Ndiaye et ses partenaires offrent du matériel scolaire à plus de 1 000 élèves à Saint-Louis

Lundi 13 Octobre 2025

Moussa Ndiaye et ses partenaires offrent du matériel scolaire à plus de 1 000 élèves à Saint-Louis

Plus d’un millier d’élèves de Saint-Louis ont bénéficié de dons de fournitures scolaires grâce à une initiative solidaire menée par Moussa Ndiaye et ses partenaires français, notamment Vision Prod, Circonflexe et Prospesia.
 

L’opération s’est déroulée en quatre phases dans plusieurs quartiers. Au total, près de 1 400 enfants ont été soutenus dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026.
 

À Sor, environ 200 élèves de l’école élémentaire à la terminale ont reçu des kits composés de cahiers, stylos, crayons, trousses de géométrie, et autres fournitures de base.

Dans la zone 3, 31 mômes sélectionnés pour leur participation à des jeux éducatifs, ont reçu un cartable complet, incluant des calculatrices scientifiques. Deux enfants en situation de handicap figuraient parmi les heureux bénéficiaires.

Une autre distribution, organisée à Darou, a permis d’équiper 350 élèves du primaire et 250 collégiens et lycéens, a-t-on appris.

Par ailleurs, deux autres actions ont ciblé environ 600 élèves chacune.

L’initiative solidaire s’est aussi illustrée à travers deux livraisons de médicaments et de matériel de loisirs au centre des talibés Action Sénégal Belgique de Pikine, avec des achats exclusivement réalisés à Saint-Louis.

« L’objectif est de permettre à ces enfants de commencer l’année dans des conditions dignes, et surtout, leur rappeler qu’ils ne sont pas oubliés », a déclaré Moussa Ndiaye, porteur de de cette dynamique.

Le digne fils de Saint-Louis a exprimé sa gratitude à ses partenaires, notamment Eric Peyre et Frédérique de Circonflexe, ainsi que Amadou Antonetti de Prospesia, pour leur soutien constant.

 







Nouveau commentaire :
Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.