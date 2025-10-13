Moussa Ndiaye et ses partenaires offrent du matériel scolaire à plus de 1 000 élèves à Saint-Louis

Plus d’un millier d’élèves de Saint-Louis ont bénéficié de dons de fournitures scolaires grâce à une initiative solidaire menée par Moussa Ndiaye et ses partenaires français, notamment Vision Prod, Circonflexe et Prospesia.





L’opération s’est déroulée en quatre phases dans plusieurs quartiers. Au total, près de 1 400 enfants ont été soutenus dans le cadre de la rentrée scolaire 2025-2026.





À Sor, environ 200 élèves de l’école élémentaire à la terminale ont reçu des kits composés de cahiers, stylos, crayons, trousses de géométrie, et autres fournitures de base.



Dans la zone 3, 31 mômes sélectionnés pour leur participation à des jeux éducatifs, ont reçu un cartable complet, incluant des calculatrices scientifiques. Deux enfants en situation de handicap figuraient parmi les heureux bénéficiaires.



Une autre distribution, organisée à Darou, a permis d’équiper 350 élèves du primaire et 250 collégiens et lycéens, a-t-on appris.



Par ailleurs, deux autres actions ont ciblé environ 600 élèves chacune.



L’initiative solidaire s’est aussi illustrée à travers deux livraisons de médicaments et de matériel de loisirs au centre des talibés Action Sénégal Belgique de Pikine, avec des achats exclusivement réalisés à Saint-Louis.



« L’objectif est de permettre à ces enfants de commencer l’année dans des conditions dignes, et surtout, leur rappeler qu’ils ne sont pas oubliés », a déclaré Moussa Ndiaye, porteur de de cette dynamique.



Le digne fils de Saint-Louis a exprimé sa gratitude à ses partenaires, notamment Eric Peyre et Frédérique de Circonflexe, ainsi que Amadou Antonetti de Prospesia, pour leur soutien constant.





