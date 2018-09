Moustapha Cissé Lo ignore Mimi Touré et Cie « J’ai pris ma propre voie, je me démarque de la direction de campagne de Macky Sall »

Que Macky Choisisse Jean ou Paul pour son équipe de parrainage et de campagne, c’est le cadet des soucis de Moustapha Cissé Lo. Interpellé hier sur le choix des délégués régionaux, choisis pour la campagne de parrainage du candidat Macky Sall, dont plusieurs leaders alliés, le membre fondateur de l’Apr et vice-président de l’Assemblée nationale, s’en lave les mains. « Je ne suis pas concerné. J’ai pris ma propre voie et, je me démarque totalement de la direction de campagne de Macky Sall. Le président peut choisir qui, il veut », a martelé le président du Parlement de la Cedeao, présentement hors du pays.



Même s’il réaffirme porter la candidature du patron de l’Apr et de Benno bokk yakaar, il préfère faire cavalier seul dans la course à sa réélection. « Macky Sall est mon candidat, mais je le soutiens dans le cadre de mon mouvement Horizon 2020. Et je travaille avec ceux qui veulent être avec moi », soutient-il. Non sans préciser qu’il n’attend rien, en termes de directives ou de moyens de l’équipe de campagne du Chef de l’Etat. « Je ne reçois aucune directive de la direction de campagne et les fonds de campagne ne m’intéressent pas. Je n’ai reçu aucun sou. Je finance moi-même toutes mes activités. Ils peuvent faire ce qu’ils veulent… »



Même s’il compte faire cavalier seul, Moustapha Cissé lo fait de la réélection de Macky Sall, au premier tour, son cheval de bataille. D’ailleurs, il compte organiser une grande mobilisation du mouvement « Horizon 2020 » le 7 octobre prochain à Dakar. A la suite de ce méga-meeting, le mouvement qui, selon son patron, regroupe des frustrés de l’Apr, des sans partis, des indécis, des transfuges de l’opposition, va faire une tournée nationale, visant particulièrement les bassins électoraux comme Dakar, Touba, Thiès…



Les Echos