Moustapha Diakhaté dit non à l’amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall.

Le ministre chef de cabinet du président de la République est contre l’idée d’amnistier Khalifa Sall et Karim Wade. » Selon moi, deux catégories de personnes ne méritent pas cette amnistie : quelqu’un qui a volé les deniers publics et quelqu’un qui a commis un crime » a dit Moustapha Diakhaté.



Invité de l’émission Sen Jotaay sur la Sen Tv, l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar s’est également opposé au couplage des élections législatives et locales.



XALIMA