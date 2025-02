Mpal : Un commerçant retrouvé égorgé dans la brousse

Un terrible drame s'est produit ce lundi 3 février 2025 dans la commune de Fass Ngom (Département de Saint-Louis). Le corps sans vie de Cheikh Ahmed Tidiane Wade, gérant d'un établissement multiservices à Mpal, a été découvert égorgé dans la brousse non loin du village de Mbabou.



C'est un berger à la recherche de ses chèvres qui a fait la macabre découverte et donné l'alerte. La victime présentait des traces évidentes de violence, notamment au niveau de la gorge. Les forces de l'ordre ont rapidement été dépêchées sur les lieux du crime.



La brigade territoriale de Saint-Louis, en étroite collaboration avec la Section de recherches, a immédiatement ouvert une enquête pour faire la lumière sur ce meurtre. Les enquêteurs s'emploient actuellement à récolter des indices et à interroger les proches de la victime pour comprendre les circonstances de ce drame.



Cette affaire suscite de vives émotions dans la zone, où la victime était connue et appréciée pour son activité commerciale. Les habitants attendent des réponses alors que les investigations se poursuivent pour identifier le ou les auteurs de cet acte criminel.



