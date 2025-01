Nomination controversée de Aoua Bocar Ly : Ousmane Sonko brise le silence

Ousmane Sonko a réagit dimanche sur la controverse qui entoure les récentes nominations au sein des institutions publiques, en particulier celle de Dr Aoua Bocar Ly au Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA). Cette décision, qui a suscité une vive réaction parmi certains militants et sympathisants du Pastef, a été au cœur des débats ces derniers jours.



Dans une déclaration empreinte de fermeté, Sonko exhorte ses partisans à faire preuve de retenue face aux critiques et aux indignations qui se sont multipliées dans le paysage politique. Il a souligné l'importance de rester concentrés sur les véritables enjeux qui préoccupent le pays.



« Je vous demande d’être attentifs et de ne pas tomber dans certains pièges », a-t-il affirmé, insistant sur le fait que les distractions pourraient détourner l’attention des objectifs collectifs du parti.



La nomination de Dr Aoua Bocar Ly, jugée inopportune par une partie des militants du fait de la proximité de la concernée avec l'ancien président Macky Sall et ses déclarations de soutien à Adji Sarr, a réveillé des tensions au sein de la base de Pastef, témoignant de la sensibilité des sujets liés à la gouvernance et à la représentation médiatique dans le contexte actuel.



Sonko a ainsi plaidé pour une approche constructive, encourageant ses partisans à éviter les réactions impulsives qui pourraient nuire à l’image et aux actions du mouvement.



NDARINFO.COM