Nomination de transhumants: Youssou Touré n’est pas d’accord avec Macky Sall!

Youssou Touré ne s’en cache pas. Les nominations de transhumants à des postes juteux, ne l’agréent aucunement. « C’est un problème d’équilibre. Moi je ne l’accepte pas. Nous ne pouvons pas nous battre et que ce soient les nouveaux arrivants qui bénéficient des nominations. Cela pose problème. Nous, nous avons toujours accompagné le Président Macky Sall », a-t-il déclaré dans Rfm matin. Et d’enchaîner : «On n’a pas besoin d’aller prendre des transhumants. On n’en a pas besoin. Que les transhumants aillent travailler et récolter le fruit de leur travail (…)».



Pour Youssou Touré, le chef de l’Etat devait plus se tourner vers ceux qui étaient à ses côtés durant les périodes de braise : « Il faut revoir cela. Parce que des hommes et des femmes étaient là quand c’était extrêmement difficile, quand ce n’était pas évident. Nous nous sommes sacrifiés, on était à la place de l’Obélisque et nous nous sommes battus. Nous sommes tous d’égale dignité, s’ils veulent adhérer à l’Apr, qu’ils sachent que nous étions là, les Sénégalaises et les Sénégalais sont là. Ceux qui se sont réellement battus. Ce n’est pas de la jalousie, mais qu’on nous respecte», a-t-il indiqué.



Pour rappel, lors du dernier Conseil des ministres, le chef de l’Etat a nommé Abdou Fall au poste de Pca de l’Apix et Moussa Sy à celui de Pca du Port autonome de Dakar. Ils sont tous deux, d’ex responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds).



LERAL