Nommé DG de la Sonacos : la réaction de Diagne Fada

Je remercie d’abord le chef de l’Etat pour la confiance placée en ma personne. Cette nomination, je l’accueille avec beaucoup d’humilité et de retenue», a-t-il dit.



Fada ajoute : «C’est un nouveau défi que je compte relever au nom de mon pays, le Sénégal.»



Un diplômé en Science naturelle est porté à la tête de la Sonacos. Pour Modou Diagne Fada, l’essentiel, c’est de servir son pays.



«Nous sommes des hommes politiques. Nous devons travailler pour notre pays et nous pensons pouvoir le faire dans n’importe quel secteur. L’essentiel, c’est d’avoir l’opportunité de servir son pays», a ajouté Fada qui dit savoir ce qui l’attend dans ce nouveau poste.



«Si tout était rose à la Sonacos, on n’aurait pas peut-être besoin de me nommer là-bas», a-t-il fait savoir.



