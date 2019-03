Nouveau gouvernement : Le sabre de Macky va s’abattre sur certains ministres

L’épée de Damoclès est suspendue sur la tête de certains ministres du gouvernement sortant de Mahammad Boun Abdallah Dionne. Et pour cause, ces derniers, Lors de la campagne électorale de février dernier, avaient refusé via des subterfuges, de débattre avec des opposants à la télé, afin de défendre le bilan du candidat Macky Sall



Pour cette raison, informe le journal L’As, des membres dudit gouvernement vont purement et simplement être zappés dans l’équipe que Macky Sall s’apprête à mettre en place.



Quant à ce dernier, il a pour le moment verrouillé l’information du fond de sa retraite après la Présidentielle du 24 février dernier qui l’a consacré vainqueur dès le premier tour avec 58,26% des suffrages.



Macky Sall doit prêter serment le 02 avril prochain et l’ossature de ce nouveau gouvernement devrait prendre forme d’ici cette date.