Occupation du sol : suspension d'opérations foncières dans différentes zones

La direction générale de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS), a suspendu, dans une note parvenue à Walfnet, toutes les constructions dans certaines zones de Dakar et de l’intérieur du pays, à l’exception des projets initiés par l’État.



« Conformément aux instructions reçues, toutes formes de construction à l’exception des projets initiés par l’Etat, sont suspendues, pour une période de trois (03) mais à compter du 29 juillet 2024 », note le document.



Les zones concernées sont notamment les lotissements de BOA, Hangar Pèlerins ; Recasement 2-Aéroport Dakar ; EGBOS sur la VDN & Dakar ; EDGEN 1 EOGEN 2.



La suspension concerne également les sites de Batterie à Yoff ; de Terme Sud Ouskam, du Pôle Urbain de Discksao-Bambilor sur le TF 11 651/R ; du Pole Urbain de Déni sur le TF-14 337/R ; le site de Pointe Sarène pour la zone nord SAPCO et le lotissement de Ndiobene Gandiol sur le TF 136 à Saint-Louis.