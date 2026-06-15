« On n'en a jamais discuté » : la confidence de Sonko sur la dette et Diomaye

Le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a livré une position nuancée sur la dette publique sénégalaise lors d'un entretien accordé à France 24 et RFI, révélant au passage que la question n'avait jamais fait l'objet d'un désaccord avec le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye avant son départ de la Primature.







Sur la possibilité d'une restructuration de la dette héritée de l'ancienne administration, Sonko a rejeté toute position figée. « Nous ne sommes pas dans des positions figées. Nous examinons avec lucidité la situation », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d'une approche alignée « aux exigences du moment ». Il a toutefois maintenu son opposition à une restructuration qu'il qualifie de « sauvage », estimant que le Sénégal n'était pas en situation de défaut de paiement et continuait à honorer ses engagements, rendant une telle option prématurée. Il a également cité les tensions dans le Golfe comme facteur aggravant de la pression de la dette.







Sur la question de l'annulation de la dette et la notion de « dette odieuse », Sonko a reconnu ses limites passées. « Je n'avais pas tous les leviers. Quand je parlais à certaines occasions, je parlais en tant que chef de parti politique », a-t-il précisé, rappelant que les marges de manœuvre du Premier ministre restent encadrées par l'architecture institutionnelle.







L'ancien Premier ministre a prévenu que l'Assemblée nationale pourrait utiliser ses prérogatives pour s'opposer à toute décision allant à l'encontre de l'intérêt du pays. « Si une solution devait être prise qui ne va pas dans le sens de l'intérêt du Sénégal, nous ne l'accepterons pas », a-t-il affirmé.







Sur ses relations avec Diomaye Faye autour de ce dossier, Sonko a livré une confidence notable : « On n'en a jamais discuté. On a toujours été en phase sur la gestion de la dette jusqu'à notre dernière discussion où la question a été soulevée et qu'il m'a confirmé que la ligne n'a pas changé. »



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