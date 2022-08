Opération Nord Bignona 2022 : Succès d’une riposte contre le trafic de bois et chanvre indien en Casamance

Poumon vert le plus large du Sénégal, la Casamance depuis des années fait face à une déforestation alarmante menée par des bandes armées abonnées au trafic de bois. Mais à ce mal profond s’ajoute aussi la culture et trafic de chanvre indien. Ce qui constitue un lourd préjudice à l’environnement et au développement économique de la région, car chaque année des dizaines d’hectares sont dévastés, avec aussi son activité criminelle de trafic de drogue.