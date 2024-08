Opération maritime conjointe entre le Sénégal et la Mauritanie

Les marines nationales du Sénégal et de la Mauritanie ont mené une opération conjointe les 23 et 24 août 2024, selon une annonce officielle de la Marine nationale sénégalaise sur son compte X (anciennement Twitter) le 28 août.



L’activité, nommée MUSTARAKA, a été décrite comme une « activité de coopération opérationnelle » (ACO) visant à faire face aux « défis maritimes communs » des deux pays. L’opération s’est déroulée « dans toute la profondeur de la zone maritime frontalière » entre le Sénégal et la Mauritanie.



Cette collaboration s’inscrit dans le cadre des efforts de sécurisation des eaux territoriales des deux nations ouest-africaines.



Aucun détail spécifique sur la nature exacte des activités menées ou sur les ressources déployées n’a été fourni dans la communication officielle. Cependant, on peut voir sur les images accompagnant la publication des agents des Marines des deux pays brandissant les drapeaux des deux pays.



L’annonce intervient dans un contexte régional où la sécurité maritime est une préoccupation croissante pour les États côtiers d’Afrique de l’Ouest.



APANEWS