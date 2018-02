Opérationnalisation de l’acte III : A Saint-Louis, 8 communes pilotes bénéficient des avantages du PACASEN

Cette rencontre organisée par l’Agence de développement municipal (ADM) et présidée par Sahite FALL, l’adjoint au gouverneur chargé du développement, a permis d’informer l’ensemble des acteurs territoriaux sur les orientations, le champ d’intervention, le dispositif et les modalités de mise en œuvre dudit programme.



Ce programme structurant approuvé par le Conseil d’administration de la Banque mondiale le 30 janvier 2018, vise à soutenir la consolidation et l’approfondissement du processus de décentralisation, en améliorant le financement des collectivités territoriales et leurs performances dans leur fonctionnement et la gestion des investissements locaux



Dans la région Nord, les Communes de Saint-Louis, Dagana, Richard-Toll, Rosso, Goléré, Ndiandane, Podor et Ndioum bénéficient de ce projet qui ambitionne d’accroître le financement des collectivités territoriales et d’améliorer leur performance dans la gestion des investissements publics locaux.



Appuyant le Gouvernement dans ses efforts de mise-en-œuvre de la seconde phase de l’Acte III de la Décentralisation via l’appui au Programme d’Opérationnalisation de l’Acte III de la Décentralisation du Sénégal (PROACTSEN), l’ADM donne ainsi l’opportunité aux Collectivités Territoriales (CT) de renforcer leur viabilité financière et d’entamer une réforme globale et progressive du système des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales (CT), essentiellement constitué par le Fonds d’Équipement des Collectivités locales (FECL), le Fonds de Dotation de la Décentralisation (FDD) et la « part de la valeur ajoutée » de la Contribution Economique Locale (PVACEL).



Cette dynamique améliore considérablement la mobilisation des recettes locales et renforce les systèmes de gestion des finances publiques locales pour améliorer la transparence, la planification et l’exécution budgétaires.



Une augmentation de la performance des collectivités territoriales pilotes en matière de gestion des investissements publics destinés à la de la performance des communes pilotes, en matière de gestion des investissements publics locaux, est attendue avec la combinaison des mécanismes nationaux de soutien aux collectivités territoriales pilotes pour renforcer leurs capacités dans la panification, la budgétisation et la mise en œuvre de leurs projets d’investissement ;



Cette vision matérialisée à travers un Programme de formation (PF), un système de Coaching territorial continu (CTC) et une politique d’évaluation de la performance des CT pour permettre l’affectation de subventions conditionnelles du FECL rénové.