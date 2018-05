Ousmane SONKO: « Il ne s'agit pas seulement de livrer un agent de gendarmerie »

« Il y'a 6 mois à peine, en décembre 2017, nous étions quatre députés de l'opposition à interpeller le gouvernement sur les lenteurs dans le paiement des bourses aux étudiants. Nous n'avions malheureusement pas été écoutés, la politique partisane prenant le dessus sur tout dans ce pays » a déclaré le leader de ce PASTEF, invitant à voir une vidéo (en bas)



« Si nous étions dans une démocratie sérieuse, cette situation aurait justifié deux choses. D’abord, la démission volontairement ou forcée du gouvernement, ou tout au moins, des ministres concernés. Si nous avions une vraie assemblée nationale et non une majorité d'applaudisseurs, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire », a-t-il ajouté.



« Il ne s'agit pas seulement de livrer un agent de gendarmerie, mais de situer la responsabilité des ministères des Finances et de l'enseignement supérieur et d'Ecobank. Gageons qu'il n'en sera rien », a conclu SONKO.