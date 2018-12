Ousmane Sonko : « Moustapha Niass et Tanor, pendant 50 ans n’ont fait que… » ( vidéo )

Lors de son discours, l’ancien inspecteur des impôts n’a pas manqué de dénoncer les idées mises en place par certains membres de la mouvance présidentielle comme Ousmane Tanor Dieng ou Moustapha Niasse. En effet, ces derniers considèrent des candidats comme Ousmane Sonko comme de « jeunes aventuriers qui n’ont aucune expérience dans la gestion gouvernementale. »



M. Sonko estime que « ces vieux de Ousmane Tanor Dieng et Moustapha Niasse qui sont là depuis le régime de Senghor et qui se vantent de leur soi-disant expérience n’ont fait que sombrer le Sénégal dans le classement des 25 pays les plus pauvres du monde. Ils n’ont que faire mentionner le nom du Sénégal dans le classement mondial des nations les plus corrompues. »