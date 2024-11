Ousmane Sonko annonce l’audit de 27 contrats miniers

“Le premier acte que nous avons posé à notre arrivée, c’est la renégociation des contrats miniers et, je peux vous garantir une chose, il y a vingt-sept contrats miniers à relire et à auditer. Nous avons déjà institué une commission qui a commencé le travail” a-t-il déclaré lors d’un meeting organisé au stade régional de Tambacounda.



Devant des militants et sympathisants venus des départements de Tambacounda, de Koupemtoum et de Goudiry, Ousmane Sonko a souligné la nécessité pour le Sénégal de procéder à la renégociation des contrats miniers afin de tirer tous les avantages de ses ressources extractives.



“Concernant les industries extractives, nous avons de l’or qu’on exploite depuis des années mais, le Sénégal ne gagne rien dans ces contrats car, même l’impôt est exonéré”, a-t-il déploré.



Il n’a pas manqué d’évoquer le déficit d’infrastructures noté dans les régions de Tambacounda et de Kédougou alors qu’elles constituent les principales zones aurifères du pays.







“Je ne peux pas comprendre comment peut-on produire de l’or sans disposer d’un comptoir pour sa commercialisation et sa raffinerie “, s’est t’il interrogé, soulignant en regrettant que les ressources extractives et agricoles de façon générale soient systématiquement exportées à l’état brut. ”Nous allons transformer nos produits ici au Sénégal pour leur donner une valeur ajoutée. C’est cela notre combat”, a-t-il martelé.



Le président des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité a fait la promesse de faire de Tambacounda une métropole régionale avec Kédougou comme métropole secondaire. Pour cela, la tête de liste nationale de Pastef les Patriotes, a invité la population du Sénégal oriental à donner à la liste qu’il dirige une majorité écrasante à l’hémicycle.



APS