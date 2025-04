Ousmane Sonko annonce un plan de sauvetage pour Air Sénégal et AIBD SA

Face aux graves difficultés financières d’Air Sénégal et d’AIBD SA, une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko a permis d’adopter plusieurs mesures stratégiques pour redresser ces deux entreprises essentielles au transport aérien sénégalais.



Le transport aérien joue un rôle clé dans le développement économique du Sénégal, notamment dans le cadre du programme Référentiel Sénégal 2050. Cependant, la situation d’Air Sénégal, créée en 2018 après la faillite de Sénégal Airlines, est particulièrement préoccupante. La compagnie a reçu 181 milliards FCFA d’aides publiques, mais elle affiche aujourd’hui une dette de 118 milliards FCFA et des pertes importantes de 89 milliards FCFA en 2022 et 57 milliards FCFA en 2023. Ces résultats sont en grande partie dus à des défaillances managériales, notamment les coûts élevés des locations d’avions et un plan de relance de 2022 qui n’a été réalisé qu’à hauteur de 5 %.



AIBD SA, en charge des infrastructures aéroportuaires, traverse également une période difficile. Son budget pour 2024 s’élève à 23 milliards FCFA, mais ses ressources propres ne représentent que 6 milliards FCFA. La situation est aggravée par une hausse incontrôlée des effectifs et une gestion opaque des 200 milliards FCFA collectés via la Redevance pour le Développement des Infrastructures Aéroportuaires (RDIA), censés financer le développement du hub aérien.



Pour remédier à ces difficultés, plusieurs décisions majeures ont été prises. L’État vise à consolider Air Sénégal en tant que pilier du transport aérien national, en développant un groupe d’aviation diversifié axé sur la connectivité domestique, régionale et internationale. Cela passera par un partenariat renforcé avec AIBD SA, qui devra moderniser les infrastructures et améliorer la connectivité des pôles économiques du pays. Un cadre réglementaire plus strict sera également mis en place sous la supervision de l’ANACIM pour assurer une meilleure gouvernance du secteur.



Concernant Air Sénégal, un plan sera élaboré pour apurer ses dettes d’exploitation d’ici fin juin 2025. Un audit complet de la compagnie sera réalisé afin d’identifier les faiblesses et proposer des solutions adaptées. Le gouvernement prévoit également de reconstituer les fonds propres de la compagnie à hauteur de 16 milliards FCFA par un mécanisme d’accordéon financier. Le réseau de destinations sera redimensionné en fonction de la taille de la flotte et de la demande réelle, afin d’optimiser les opérations. Une nouvelle filiale, Air Sénégal Express, sera créée pour assurer les vols intérieurs et régionaux. Son capital sera ouvert aux investisseurs privés nationaux afin de favoriser une gestion plus efficiente.



Du côté d’AIBD SA, un audit des marchés en cours sera lancé pour résilier les contrats non essentiels et réorganiser ceux jugés prioritaires. Un audit organisationnel sera également mené pour restructurer les ressources humaines et recentrer la société sur ses missions essentielles. Un plan social négocié permettra de rationaliser les effectifs, tandis que des efforts seront entrepris pour régler les passifs liés à l’ex-Aéroport du Sénégal et à l’Indemnité de Sécurité Aérienne (ISA). Par ailleurs, la convention de gestion de l’Aéroport international Blaise Diagne sera révisée pour améliorer sa gouvernance et optimiser son exploitation.



Le développement du fret aérien est aussi une priorité pour le gouvernement. En collaboration avec les ministères du Commerce et des Finances, des mesures seront mises en place pour stimuler l’exportation des produits sénégalais par avion, renforçant ainsi la compétitivité du pays sur le marché international. La certification des aéroports régionaux, notamment ceux de Ziguinchor, Matam et Saint-Louis, sera accélérée pour les rendre opérationnels et conformes aux normes internationales d’ici la fin 2025.