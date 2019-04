Ousmane Sonko et Idrissa Seck au Magal de Darou Moukhty

Revoilà Ousmane Sonko qui avait disparu de nos radars depuis quelques temps. Le président de Pastef Les-Patriotes a conduit une forte délégation de son parti à Darou Moukhty pour prendre part au Magal de la deuxième ville du mouridisme.



Ousmane Sonko et sa délégation ont été reçus par son ami, guide et conseiller Serigne Abdou Mbacké.



Idrissa Seck au Magal de Darou Moukhty



Darou Moukty était hier le lieu de convergence des hommes politiques. A l’instar du leader de Pastef, Idrissa Seck était également l’hôte de la cité religieuse de Darou Moukhty.



Le président de Rewmi a conduit une délégation de son parti pour assister aussi à l’évènement religieux marquant les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et Mame Thierno Birahim Mbacke.



DAKARMATIN