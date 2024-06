Ousmane Sonko reçoit en audience Sadio Mané, porteur d'un projet agro-industriel

Sadio Mané, le leader de l'attaque des Lions de la Teranga a rendu visite au premier MInistre Ousmane hier vendredi. Cette rencontre, riche en échanges sur l'avenir du pays, a été révélée par le chef du gouvernement sur ses réseaux sociaux.





« J’ai reçu Sadio Mané venu me parler de ses projets sportifs au Sénégal, mais surtout de ses ambitions d’investir dans l’agro-industrie », a déclaré Ousmane Sonko, soulignant ainsi l'engagement du footballeur au-delà du rectangle vert. L'attaquant de renommée mondiale, connu pour son attachement à son pays d'origine, envisage en effet de diversifier ses investissements pour contribuer à la croissance économique et au développement durable du Sénégal.



Le Premier ministre a également assuré que les investisseurs trouveront auprès de l’État l’écoute, l’attention et l’accompagnement nécessaires pour mener à bien leurs projets, conformément aux orientations du président de la République.



Lors de cette rencontre, Sadio Mané a également évoqué son engagement envers la compagnie nationale, Air Sénégal. « Je magnifie également la décision patriotique de Sadio d’offrir gratuitement de la publicité à notre compagnie nationale Air Sénégal à travers un affichage sur les maillots du club de Bourges Foot 18 dont il est le propriétaire », a précisé Ousmane Sonko.