Ouverture prochaine de deux banques algériennes au Sénégal et en Mauritanie

Le Directeur général de la Banque Extérieure d’Algérie (BEA), Lazhar Latreche, a annoncé l’ouverture « dans les tout prochains jours » de deux banques algériennes au Sénégal et en Mauritanie.



Dans une déclaration à la presse mercredi, en marge de la cérémonie de signature de deux conventions de financement avec le Groupe public « Algeria Chemical Specialities » (ACS), M. Latreche a précisé que toutes les procédures juridiques et administratives ont été achevées pour l’ouverture de ces deux banques, approuvées par les autorités monétaires au Sénégal et en Mauritanie.



Ces deux banques seront créées par quatre banques publiques, à savoir la BEA, la Banque Nationale d’Algérie (BNA), le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) et la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR).



Grâce à ces deux nouvelles banques, les opérateurs économiques algériens, privés et publics, pourront profiter des facilitations nécessaires dans le domaine de l’exportation et du change, selon le directeur général.



Annonçant, dans le même cadre, l’ouverture prochaine d’une succursale de la BEA en France, il a affirmé que la banque finalisait les dernières retouches pour cette ouverture.



M. Latreche a fait état, par ailleurs, de l’ouverture samedi dernier d’un bureau de change de la BEA au niveau de l’aéroport de Djanet, après le lancement du premier vol direct Paris-Djanet, soulignant que les touristes européens dont le nombre dépassait cent (100) touristes ont bénéficié des prestations bancaires immédiates fournies par le nouveau bureau.



Outre ce bureau de change, les touristes ont bénéficié d’un distributeur automatique développé qui accepte toutes les cartes internationales et nationales, ajoute M. Latreche.



AF/APS