PORTAILBAC : Le Sénégal lance le portail numérique pour le Baccalauréat

Le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) annonce le lancement de PortailBAC.





Cette nouvelle plateforme numérique centralise l'ensemble des services essentiels pour les candidats, leur permettant de consulter les informations officielles, de télécharger leurs convocations et d'accéder directement à leurs résultats en toute simplicité.





En déployant cet outil, les autorités éducatives visent une simplification drastique des démarches administratives, tout en garantissant une transparence accrue et une expérience utilisateur optimisée pour l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale.





Pour accéder à l’adresse : https://portailbac.ucad.sn





MS/NDARINFO









