PRESIDENTIELLE 2019 : Déthié Fall de Rewmi torpille le parrainage validé par Macky

"Aujourd'hui, il introduit le parrainage pour que chaque candidat à l'élection présidentielle puisse disposer de 1 % des électeurs dans les régions. Un instrument politique tout simplement pour valider ou invalider la candidature surtout d'opposants capables de conduire l'alternance en 2019", dit-il à Sud fm.





Selon lui, "après l'utilisation de l'instrument judiciaire pour écarter de la compétition certains adversaires politiques, le (Macky) voilà aujourd'hui mettre à sa disposition un instrument politique pour écarter d'autres adversaires gênants sur la base de la subjectivité parce qu'il lui est louable, après l'obtention des signatures, de contester les signataires disant que tel monsieur est identifié dans telle région et il est en réalité de telle autre région. Et, que telle signature ne correspond pas à la signature du monsieur pour lequel il est attaché".





"Pas mal de subjectivités qui peuvent être apportées pour invalider la candidature d'un concurrent, déplore Déthié Fall. Je pense qu'aujourd'hui qu'il (Macky) a l'obligation de rester sur le périmètre républicain et d'encadrer les droits des citoyens, le droit d'être électeurs ou d'être éligibles…".



SENEWEB