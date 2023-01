Pape Alé : la demande de liberté provisoire rejetée

La demande de liberté provisoire pour le journaliste Pape Alé Niang a été rejetée. L’information vient d’être donnée par un de ses avocats, Me Ciré Cledor Ly. « Comme tout le monde s'y attendait, le procureur de la République s'est opposé à la demande de liberté provisoire du journaliste d'investigation Pape Alé Niang et plus naturellement le juge chargé du dossier à déclaré irrecevable ladite demande », a indiqué la robe noire.



Le Directeur de publication de Dakarmatin, qui mène une grève de la faim à la prison, depuis plusieurs jours, serait dans un piteux état. Pape Alé Niang refuse de s’alimenter et de recevoir des soins des médecins traitants.