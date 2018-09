Parrainage : Un homme arrêté avec 500 fiches de signatures

Un individu a été arrêté par la gendarmerie de la Zone franche suite à une dénonciation d'Abdou Karim Sall, coordonnateur communal de l'Apr à Mbao. Ce dernier dit avoir été abordé par l'homme qui voulait lui vendre 5 mille signatures de parrainage.



"Je viens de recevoir cet après-midi (hier jeudi) au niveau de notre siège de Mbao, un individu qui s'est présenté à moi et qui m'a proposé de me vendre 500 fiches remplies avec des signatures, accuse le directeur général de l'Artp, au micro de la Rfm. J'ai prévenu le sous-préfet et le commandant de Brigade et j'ai tout fait pour le remettre à la disposition de la gendarmerie."



Le responsable de l'Apr manque de s'étrangler : "Ce sont des gens qui cherchent à fausser le jeu démocratique parce que les personnes qui ont signé n'ont pas choisi quel candidat ils vont parrainer. Moi, je suis un responsable, je ne peux pas être dans cette disposition, dans cette logique."



SENEWEB