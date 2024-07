Partenariat Sénégal-BAD : un portefeuille de 1630 milliards Fcfa dégagé pour 39 projets

Un atelier en formation de procédure de décaissement a réuni les responsables d’ordonnancements du ministre des finances et du budget et les experts de la Banque africaine de développement.



D’après Yan IL Boudo, chargé de portefeuille de la Banque africaine de développement (BAD), cette séance de formation permettra aux bénéficiaires de s’approprier des pratiques de décaissement. Yan IL Boudo estime que cette certification en procédure de décaissement, permettra aux experts financiers du ministère du Finances et du budget d’éviter les rejets et de bénéficier de fonds.



Chargé de portefeuille de la Bad a rappelé que le portefeuille actif de la Banque africaine de de développement, s’élève à 39 projets pour un engagement total de 1630 milliards FCFA. Ces financements sont destinés à 30%pour le transport, 20% l’agriculture, 15% dans le secteur financier et me reste dans l’énergie, assainissement et les TICS.



Pressafrik