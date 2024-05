Passation de service à la Sonacos : le PCA Youssou Diallo prend la défense de Kibily Touré

La cérémonie de passation de service entre le Directeur général sortant de la SONACOS, Monsieur Kibily TOURÈ et celui entrant, Monsieur Ndane NDIAGNE, a été une occasion pour le PCA de rappeler tout le monde à l’ordre.



« Si on veut réussir on doit vraiment être un et indivisible. L’union des cœurs c’est très important. Les gens doivent arrêter de se cacher derrière les employés pour porter de vrais faux combats. Nous sommes une équipe et si on veut réussir nous devons nous unir », a-t-il déclaré. Parlant du DG Sortant, le PCA a soutenu que Kibily Touré avait une ambition forte pour la Sonocas. Et malgré le peu de temps qu’il a passé la tête de cette structure, il a réussi à faire quelque chose d’énorme.



S’exprimant à cette occasion, Kibily Touré, DG sortant a remercié ses désormais ex collaborateurs avant de souhaiter bon vent au nouveau directeur général. « Le nouveau a un profil industriel et je pense qu’il va réussir et il réussira. Le directeur général entrant ayant été dans les fonctions de directeur général avant Sonacos comme je l’étais avant Sonacos ce que nous savons tous les deux c’est que l’image qu’une entreprise renvoie est d’une importance capitale pour rassurer ses partenaires et se rassurer soi-même », a-t-il expliqué.





Avant de poursuivre : « pour ce qui est de l’avenir ce que je pense pouvoir partager avec vous je le répète à nouveau il faut des réformes. Les réformes sont d’abord dans la restructuration industrielle mais nous avons un contexte de finance publique, nous avons un contexte de géopolitique mondiale qui fait que probablement la réforme industrielle, la restructuration devrait se faire en 2 temps. Tout d’abord la réhabilitation de l’existant et ensuite, la construction de nouvelles usines. Je pense que la Sonacos doit se reconnecter avec le monde rural, avec le paysan, avec les producteurs. Pour le reste je souhaite bon vent au nouveau directeur ».



Pour sa part, El Hadji Ndane Diagne, nouveau DG de la Sonacos, a tendu la main à tout le monde. « C’est une société en laquelle j’ai foi pour la portée qu’elle a pour notre pays, pour le nombre de population qu’elle peut toucher, pour sa puissance mais aussi tout le potentiel qu’elle a. Tout cela ça ne peut pas fonctionner si le personnel qui la porte ne s’y met pas comme il le faut », indique le nouveau DG.



Par ailleurs, révèle-t-il : « beaucoup de gens m’ont dit que Sonacos est une société à problème. Oui c’est une société à problème mais je reste tellement serein et optimiste que ça ne me frémis pas du tout. Je veux que les syndicalistes portent le combat du changement de culture d’entreprise pour la Sonacos. Parce que je veux qu’il y ait déjà présent un changement de culture d’entreprise. Je veux qu’on fonde ensemble des valeurs très fortes. Je veux qu’on soit prêt pour un changement sur tout. La seule promesse que je veux faire c’est qu’on réussira. Nous sommes des locomotives et on va tirer cette société vers la réussite. Pour cela, nous allons partir sur le Jub, Jubal, Jubanti ».