Pastef - Patriotes : « Sonko est une alternative crédible pour 2019 »

D’où vient le concept de Bokk Naa ?



Mandiaye Diallo : Il faut remonter à l’élan de solidarité teintée d’indignation

qui suivi la radiation du Président des Pastef-les patriotes, Ousmane Sonko

pour retracer l’historique de Bokk Naa. C’est en ce moment qu’ayant compris

que la stratégie du Président Macky Sall était d’affamer un adversaire politique

déterminé à combattre la mal gouvernance sur fond de scandales répétés.

C’est alors qu’un appel a été lancé, à tous les patriotes pour soutenir SONKO et

PASTEF-LES PATRIOTES dans le combat qu’ils mènent, non pas pour eux-mêmes

mais pour l’ensemble des Sénégalais y compris les générations futures. Cette

première phase s’est terminée juste avant l’ouverture de la campagne des

législatives de juillet 2017. Nous entamons donc la phase 2 de Bokk Naa avec la

présente campagne.



2- Quel est le but du concept Bokk Naa pour le parti pastef ?



Mandiaye Diallo : Avec l’évolution du parti et la perspective de l’élection

présidentielle, mais aussi en partant de la claire conscience du point faible

de notre jeune parti à savoir les finances, nous avons, pour cette fois-ci fixé



des deux objectifs : le financement de la tournée nationale et internationale

du Président Ousmane Sonko, qui est actuellement à la rencontre des

Sénégalais pour les écouter et la prise en charge de la caution. Notre

conviction demeure, en effet, que sa candidature serait salutaire pour notre

pays qui a besoin aujourd’hui d’une vraie alternative tant générationnelle

que sur le plan de l’éthique politique.



3- Pourquoi l’idée de faire cotiser tous les patriotes ?



Amadou Chérif Diouf : Parce qu’il est important de replacer les militants,

les citoyens tout simplement, au cœur de l’action politique : de la

massification au financement, en passant par l’implantation et la

structuration. Comme nous l’avons dit, notre souhait c’est qu’au moment

où le Président Ousmane Sonko accèdera à la magistrature suprême, avec le

soutien des Sénégalais et l’aide de Dieu, qu’il ne soit redevable qu’envers le

peuple Sénégalais. Pour cela, nous devons tous nous sentir concernés et

nous impliquer. Nous pensons que l’Etat de déliquescence de notre pays

appelle un sursaut patriotique de la part de tous et de chacun. Voilà l’esprit

Bokk naa.

Si nous avons pris cette initiative, c’est pour ne pas tomber dans la tentation du

parrainage systématique que nous connaissons et qui, non seulement, ne laisse

pas les coudées tout à fait franches au Président de la République soutenu dans

ces conditions, mais expose aussi à des sources de financement dont on ne

maîtrise véritablement pas la licéité des fonds octroyés suivant des canaux

occultes. L’affaire Lamine Diack nous rappelle encore douloureusement la

nature de ce risque. Il urge d’ailleurs de se pencher sérieusement sur la

question du financement des partis politiques au Sénégal.



4- Espérez-vous atteindre votre objectif d’ici 2019 ?



Amadou Chérif Diouf : Il est clair que nous inaugurons là une nouvelle voie

dans les mécanismes de financement des partis politiques au Sénégal. Nous

avons aujourd’hui innové. C’est pourquoi, il est difficile de présager de ce

que sera le résultat final de la campagne de levée de fonds actuelle à travers

le concept Bokk Naa. Mais, nous sommes optimistes pour au moins trois

raisons objectives :

D’abord la première phase qui impliquait au départ moins de personnes et avec

moins de communication a été un franc succès quoiqu’elle fût, à la base, moins

ambitieuse que la présente qui elle, a l’avantage de partir de la synergie de

plusieurs pays avec une meilleure préparation et une communication plus

élaborée.



La deuxième raison est qu’entre temps, le discours et la posture du Président

Ousmane Sonko a du faire son bonhomme de chemin dans les concessions et le

cœur des Sénégalais. Notre conviction bâtie sur les profils des adhérents de

plus en plus nombreux à taper aux portes de PASTEF-LES PATRIOTES, c’est que

notre parti est en passe de réconcilier une bonne partie des Sénégalais avec la

politique et surtout de reconstituer l’espoir en un homme politique véridique,

sincère et surtout avec des mains propres.

La troisième raison nous la tirons de l’expérience des législatives. C’est révéler

un secret de polichinelle que de dire que notre budget de campagne quoique

modeste a été entièrement pris en charge par les citoyens et patriotes qui

croient en notre action. Je pense qu’ils ne regrettent pas leur geste au regard

de la nouvelle forme de députation qu’ils découvrent avec le Président SONKO.



5- Qu’est-ce que les sénégalais peuvent attendre de PASTEF une fois à lamagistrature suprême ?



Bassirou Diomaye FAYE : Nous pouvons, sans risque de nous tromper dire

que les Sénégalais ne peuvent que s’attendre à une nouvelle ère politique

au Sénégal si PASTEF accédait à la magistrature suprême. Ils peuvent

s’attendre à une gouvernance qui place enfin l’intérêt supérieur non pas

d’une famille, d’un clan ou d’un parti, mais celui du Sénégal et des

Sénégalais au cœur de l’action politique. Le parcours des individus qui

incarnent les postes de responsabilités au sein de notre parti en présage

fortement. Ce parcours est plus important que le discours d’ailleurs. Car, la

classe politique classique ou systémique considère que les promesses

n’engagent que ceux qui y croient. Le prototype du militant actuel de

PASTEF est celui-là qui vient adhérer en disant que je n’ai jamais fait la

politique ou que j’en faisais mais j’ai été déçu mais qu’avec PASTEF, je vois

enfin une offre politique qui me correspond. Une offre politique qui a

comme soubassement un amour profond pour le Sénégal et un sens élevé

du don de soi pour la patrie. L’illustration suprême reste la perte d’emploi

subie par le Président SONKO qui s’il n’était mu que par ses intérêts

personnels seraient resté sagement à son poste d’inspecteur des impôts ou

aurait tout bonnement resté



6- Au regard des résultats obtenus lors des élections législatives de juillet2017, comment comptez-vous vous distinguer lors des échéances 2019 ? _



Bassirou Diomaye FAYE : D’abord, il faut rappeler que les conditions

calamiteuses dans lesquelles les élections législatives de juillet 2017 se sont



déroulées devraient empêcher qu’on s’en réfère absolument pour se

projeter sur les législatives. Le mode de scrutin non plus n’est pas le même.

Et même avec tout ce qui s’est passé, la lecture qu’aussi bien le pouvoir et

l’opposition partagent c’est qu’avec la même répartition des suffrages, il y

aurait forcément un deuxième tour. Evidemment, d’expérience au Sénégal,

un Président qui devrait être réélu ne va pas au deuxième tour puisqu’il n’y

a pas de bilan additionnel à faire valoir entre les deux tours d’une élection.

A partir de ce moment, tout peut arriver.

Ensuite, il convient de relever que la perspective n’est pas la même. Loin s’en

faut. On dit que l’élection présidentielle est un rendez-vous entre un homme et

son peuple. A notre sens, rien n’est plus vrai. La tendance actuelle dans le

monde est le rejet des politiciens classiques par les masses populaires fatiguées

d’être déçues par les mêmes hommes d’un même système. Nous pensons que

le Sénégal et les Sénégalais sont aujourd’hui, plus que jamais, au diapason de

cette ère, de ce nouveau vent qui souffle sur les démocraties fortes. Ousmane

SONKO est une alternative plus que crédible pour 2019.



7- Quelle appréciation faites-vous sur le retrait des cartes d’identité qui fait

débat entre l’opposition et le pouvoir ?



Bassirou Diomaye FAYE : Nous sommes tous témoins de l’organisation par

le régime du Président Macky SALL de la désorganisation notée lors des

dernières élections. Rappelons que malgré cette triste mascarade électorale

avec son lot parrainage de listes, la rétention des cartes électeurs pour près

de 2.000.000 des primos-inscrits, la modification cavalière du Code électoral

en violation de la tradition de consensus fort sur les questions électorales

depuis 1996, il a félicité son ministre de l’intérieur avec à la clé son fameux

« l’essentiel c’est qu’on ait gagné ». C’est très grave !

La posture attendue d’un Président de la République responsable n’est

assurément pas celle d’un sabotage électoral. Il n’est point besoin d’être un

observateur averti pour constater que beaucoup de conflits post-électoraux

sont nés d’un processus électoral mal conduit par des personnes qui, à un

moment de l’histoire de ces pays, n’ont pas fait confiance à leur bilan pour se

faire réélire ; mais surtout, n’ont pas su faire preuve de grandeur pour mettre

la sacralité des vies perdues et la stabilité politique de leur pays au-dessus de

leur ambition personnelle.

C’est pour cette raison qu’en tant qu’opposition responsable nous alertons et

nous combattons par les voies les plus pacifiques et les plus démocratiques



pour prévenir et lutter contre la mise en danger de la stabilité politique du

Sénégal dont nous nous glorifions tant.

Mais, il est aussi à signaler que les citoyens doivent s’approprier ce combat qui

ne doit en aucun cas être l’apanage des politiques puisqu’il est aussi et surtout

question de la confiscation de leurs droits et liberté notamment de leur droit

de vote par un Président « né après les indépendances ».



CHEIKH SARR

XALIMASN