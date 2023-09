Paul Kagame officialise sa candidature pour un quatrième mandat

Le président du Rwanda Paul Kagame a officialisé sa candidature pour un quatrième mandat à l'occasion des élections prévues l'an prochain.



« Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours, tant quand je le pourrai. Oui, je suis bel et bien candidat », a déclaré Paul Kagame, 65 ans, au magazine Jeune Afrique.



Le gouvernement rwandais a décidé en mars de synchroniser les dates de ses élections législatives et présidentielles, qui doivent avoir lieu en août 2024.



