Pays-Bas : le “Kaboulgate” renverse la ministre des Affaires étrangères

Frappée par une motion de censure, la ministre néerlandaise des Affaires étrangères Sigrid Kaag a fini par démissionner.



Le Parlement lui reprochait une gestion catastrophique de l’évacuation du personnel néerlandais et de ses collaborateurs d’Afghanistan. Une grave crise politique menace le pays, sans gouvernement depuis les législatives du mois de mars, selon De Telegraaf.



“Kaag démissionne”, titre De Telegraaf le 17 septembre, illustrant sa une par une photo de la ministre néerlandaise des Affaires étrangères Sigrid Kaag, prise au moment de l’annonce de sa démission, la veille. “L’échec de l’évacuation d’Afghanistan aura coûté la tête de la ministre”, écrit le journal.



"Le bâclage [de l’opération] l’a plongée dans les problèmes politiques. Jeudi, des sanglots dans la voix, elle a jeté l’éponge en tant que membre du gouvernement."



Les députés néerlandais lui reprochaient notamment d’avoir ignoré les demandes répétées de plusieurs partis d’évacuer les collaborateurs afghans et d’élaborer rapidement un plan d’évacuation, bien avant la prise de Kaboul par les talibans. Elle aurait également rejeté la main tendue par la France qui aurait proposé de participer à l’évacuation de Néerlandais vers l’Europe.



“La Haye tremble”



En raison d’une crise politique antérieure, rappelle le journal, les Pays-Bas n’ont plus de gouvernement depuis le mois de janvier dernier. En tant que cheffe de file du parti centriste D66, deuxième aux législatives de mars derrière la droite libérale du Premier ministre sortant Mark Rutte, Sigrid Kaag a un rôle clef dans les tentatives jusqu’ici déçues de formation d’un nouveau gouvernement.



“Reste à savoir ce que le départ de Kaag en tant que ministre signifiera exactement pour la formation, écrit le journal. Aujourd’hui, cela fait exactement six mois que les élections ont eu lieu et des négociations concrètes en vue de former une coalition semblent bien lointaines.”



Désormais, la crainte d’un chaos politique plane sur les Pays-Bas, comme le rapporte De Telegraaf. “À La Haye, la scène politique tremble face à la démission de Sigrid Kaag”, poursuit le quotidien. Pour beaucoup, son départ est perçu comme “un coup de tonnerre”, y compris au sein de son propre parti.



Courrier International