Pds/Saint-Louis : les partisans de Mayoro FAYE crient au complot – vidéo

La crise au sein de la famille libérale s’envenime. Au sortir des locales, des membres du parti avaient regretté le faible score de Wallu et accusé Mayoro FAYE, son candidat d’en être la cause. Ce qui avait poussé Djibril SAKHO et ses frères de parti d’engager une dynamique de reconstruction à laquelle d’anciens responsables sont conviés. Aujourd’hui, après l’annonce du gel d’activités au sein du Pds par Mayoro FAYE, ses partisans suivent la fronde. La dispersion des rangs s’accentue à quelques semaines des élections législatives. En mobilisation au siège du parti aux HLM, ils affirment que leur leader est victime d’un complot ourdi par des personnes qui avait bénéficié de ses largesses. Déterminés à mener le combat jusqu’au bout, ils invitent Me Abdoulaye WADE à mettre un terme à l’injustice.