Pds/St-Louis : le leadership Mayoro FAYE contesté. Me Wade mis en garde.

Des partisans du Pati Démocratique Sénégalais (PDS) accusent Mayoro FAYE d’être à la source de la régression notée par leur formation politiqua au dernier scrutin municipal du 23 janvier 2022. Pour Samba WADE, le président de la fédération de Saint-Louis, une « gestion clanique » du candidat qui « a préféré intégrer des membres de sa famille et des proches au détriment des militants » a fini de provoquer la contre-performance notée.







« Nous n’avons plus accès à Karim WADE au secrétaire général national Me Abdoulaye WADE. Mayoro FAYE fait office de blocage entre les deux. Cette situation ne peut plus perdurer », a-t-il soutenu.







M. WADE s’insurge contre la volonté du nouveau président de la fédération départementale de vouloir écraser des responsables. « Il a interdit à certains d’accéder à un meeting du parti présidé par Mamadou Lamine DIALLO. Il a sciemment omis certains dans les listes », s’est-il offusqué.







Les libéraux disent engager désormais le travail de la massification et de la renaissance du Sopi à Saint-Louis pour qu’il redore son blason d’antan.







NdarINFO