L’ancien MESRI maintient ses propos en dépit des remous qu’ils ont provoqués dans le camp de l’actuel maire de Saint-Louis. Interrogé d’ailleurs par nos confrères de a221 sur d’éventuels problèmes personnels qu’il aurait entretenus avec l’édile de la ville, il dit qu’il n’en est rien.



« Personne n’a une fois assisté à des tiraillements ou conflits ouverts entre lui et moi. Je n’entretiens pas ce type de relation avec lui. Nous partageons le parti. Nous avons travaillé ensemble sur les joutes électorales précédentes et nous les avons remportés. J’ai plusieurs fois été président comité électoral. Je ne vois pas de divergences », assure l’ancien recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.





« Toutefois, signale-t-il, nous avons tous des analyses libres à faire sur la marche du pays », en évoquant son opposition à la débaptisation de l’avenue Général de Gaulle au nom de Macky SALL.



" Je suis candidat et je le reste ..."



Il a réaffirmé par ailleurs sa candidature à la Mairie de Saint-Louis annoncée au soir du 12 janvier 2020, au sortir d’un conclave avec ses responsables du département. Une décision prise, « quelles que soient les circonstances ». MTN explique que le choix du candidat n’incombe pas au président de la République. « Cela ne se décide pas au niveau national », a-t-il affirmé.





Il est revenu en outre, sur sa pique salée taxant les fanatiques au projet de débaptisation de l’avenue général de Gaulle de « petites gens ». Des termes qui ont fortement déplu aux partisans de l’édile. « Soye binde nakk il fokk mou saff touti. Ci Thifka gui la bokk », lâche M.NIANE d’un ton ironique. « C’est dans les pays où sévit une dictature qu’on retrouve ces procédés. Or, le Sénégal est une démocratie. Nous devons conserver cet acquis. Le président Macky SALL nous a donné la belle leçon lors de l’inauguration du service des maladies infectieuses et tropicales », a-t-il martelé.



