(Photos) Le siège d'Ousmane SONKO saccagé par des éléments armés

Tout a été détruit au siège du parti Pastef à Yoff. Avec plusieurs dégâts matériels enregistrés. Et des sommes d’argents et autres objets emportés par les assaillants non encore identifiés.



Birame Souleye Diop, administrateur du parti, dit être informé vers 2 heures 48 du saccage du siège de son parti par des gens armés de coup-coupe.



« Sur les lieux, nous avons trouvé qu’ils avaient déjà commis leur forfait en saccageant tout ce qu’il y avait comme matériel: ordinateurs, ventilo, télés, tables… Selon les assaillants, il faut que le siège quitte le lieu qui appartient à un responsable », précise-t-il sur la rfm.



Et l’administrateur du parti qui annonce une plainte, dit compter sur le professionnalisme de la Gendarmerie pour que les enquêtes se déroulent normalement et que les personnes qui ont commis ces actes puissent être identifiées.