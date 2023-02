Placé en garde à vue, Hannibal Djim poursuivi pour 4 motifs

Arrêté hier chez lui par des éléments de la Sureté urbaine, Hannibal Djim a été finalement placé en garde à vue. Il est poursuivi pour 4 motifs, selon les informations de SeneNews.



En effet, l’activiste et membre du mouvement ‘Frapp France dégage’ est poursuivi pour appel à l’insurrection, apologie de la violence, incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l’état et financement d’activités subversives et séditieuses de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves.



A noter qu’Hannibal Djim est l’un des principaux contributeurs de Pastef d’Ousmane Sonko.