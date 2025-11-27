Plan de redressement économique : 633 milliards F CFA débloqués pour 44 projets stratégiques

Le gouvernement du Sénégal a inscrit dans la Loi de finances initiale 2026 un portefeuille de 44 projets prioritaires d’un montant global de 633,7 milliards de francs CFA dans le cadre du Plan de Redressement Économique et Social (PRES).





Ce plan constitue l’un des leviers centraux de la Vision Sénégal 2050, articulée autour de trois piliers : la souveraineté, la résilience et la prospérité partagée. Les projets retenus couvrent un large spectre de secteurs – infrastructures, énergie, agriculture, éducation, santé, eau, industrie, défense et culture – traduisant une volonté claire de transformer structurellement l’économie sénégalaise tout en répondant aux urgences sociales. Infrastructures : le socle de la relance Le Ministère des Infrastructures concentre la part la plus importante du budget PRES avec 133,7 milliards F CFA, destinés à moderniser les routes, universités et équipements communautaires.



Parmi les projets phares figurent :

La finalisation des routes Mékhé–Pékès–Thilmakha et Sandiara–Ndiaffate, avec un budget combiné de plus de 12 milliards F CFA, pour renforcer la connectivité interrégionale.



La réhabilitation de la ligne ferroviaire Dakar–Kidira (phase 1), essentielle pour relancer le transport de marchandises vers le Mali et l’intérieur du pays.

La réhabilitation de l’aéroport de Ziguinchor, inscrite dans la stratégie de désenclavement du Sud.



Le programme de construction et de réhabilitation des universités, notamment celles du Sine Saloum (11,7 milliards F), de Matam (400 millions F) et du Sénégal oriental (400 millions F).



Le programme de construction de 35 centres de santé, symbole d’un effort d’équité territoriale dans l’accès aux infrastructures sociales. Énergie : cap sur l’accès universel et la sécurité d’approvisionnement

Avec un budget consolidé de 432 milliards F CFA, le Ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines s’engage dans une trajectoire de souveraineté énergétique.

L’objectif est double : achever l’accès universel à l’électricité d’ici 2029 et sécuriser l’approvisionnement en produits pétroliers.



Les grands chantiers incluent :



La concession d’électrification rurale Louga–Linguère–Kébémer, financée à hauteur de 60 milliards F CFA.

Le Programme national d’urgence d’électrification rurale (PNUER), doté de 252 milliards F CFA.

Des projets ciblés dans les zones de Kaolack, Kaffrine, Gossas, Podor et Saint-Louis, pour connecter les territoires périphériques.



Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité du programme d’électrification rurale et dans la stratégie nationale de transition énergétique. Agriculture et souveraineté alimentaire : une relance productrice

Le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage bénéficie d’une enveloppe de 22,6 milliards F CFA.



Le plan d’action met l’accent sur la mécanisation agricole, le renforcement des coopératives communautaires et la modernisation du monde rural.

Deux projets structurants se distinguent :

Le Programme de mécanisation agricole et d’équipement rural (CAC), doté de 13 milliards F CFA, pour améliorer la productivité.



Le projet de coopératives agricoles communautaires (CAC), financé à 9,6 milliards F CFA, visant à autonomiser les producteurs à travers des modèles coopératifs intégrés.



Ces mesures visent à asseoir la souveraineté alimentaire dans un contexte mondial marqué par la volatilité des marchés et les défis climatiques. Industrie et commerce : l’agro-industrie au cœur du redressement

Avec 119,3 milliards F CFA, le Ministère de l’Industrie et du Commerce place l’industrialisation durable au centre du PRES.

Les priorités sont claires : transformation locale, valorisation des filières agricoles et développement d’agropoles.



Les projets phares incluent :

La mise en place de l’Agropole Sud (40,9 milliards F CFA) et de l’Agropole Centre dans le Sine Saloum (50,4 milliards F CFA).



Le développement industriel des filières arachide, oléagineux, fruits, légumes, mil, fonio et sorgho, chacun doté d’un milliard F CFA.



Le renouvellement des installations de la SONACOS, pour renforcer la compétitivité des huiles locales.

Cette orientation témoigne d’un engagement pour un modèle économique autocentré, fondé sur la valeur ajoutée nationale. Urbanisme, eau et assainissement : aménager et protéger les territoires

Le Ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire mobilise 20,8 milliards F CFA pour accompagner la décentralisation.



Deux programmes majeurs sont prévus :

Le projet « 30 000 logements », symbole d’un engagement social fort.

L’appui aux communes et aux agglomérations pour renforcer la gouvernance locale.



Dans le domaine de l’eau, 148 milliards F CFA sont alloués au Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, dont 137 milliards pour le Grand transfert d’eau DIAL–GTE et 10 milliards pour le projet d’urgence de distribution d’eau potable. Ces investissements visent à garantir l’accès universel à l’eau et à prévenir les crises hydriques.

Santé et éducation : investir dans le capital humain

La santé publique bénéficie d’une enveloppe globale de 12,2 milliards F CFA, dédiée à la construction et à la réhabilitation d’infrastructures sanitaires.

Sont notamment prévus :

Neuf nouveaux centres de santé, pour améliorer la couverture médicale.

L’équipement de structures de référence et des services d’urgence, pour renforcer la résilience sanitaire.



L’appui aux établissements de santé à travers le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM).

Dans le domaine de l’éducation, 9,6 milliards F CFA sont consacrés à la création et au développement de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS) et de ses espaces numériques ouverts, renforçant l’accès à la formation supérieure numérique. Forces armées et projets spéciaux : souveraineté et modernisation

Le Ministère des Forces armées bénéficiera de 10,5 milliards F CFA pour la construction et l’équipement de la polyclinique de l’Hôpital principal de Dakar (HPD), consolidant la médecine militaire et le soutien sanitaire des troupes.



Par ailleurs, une enveloppe de 89,8 milliards F CFA est réservée aux infrastructures de grande envergure, incluant les projets JOJ et CAN, symboles d’une ambition sportive et logistique nationale.



Le PRES 2026 n’est pas seulement un cadre budgétaire : il constitue une feuille de route opérationnelle pour accélérer la transformation du Sénégal.



Au total, les 44 projets financés incarnent la volonté du gouvernement d’allier efficacité, équité territoriale et souveraineté économique. Reste désormais à assurer une exécution rigoureuse pour que ces engagements se traduisent en chantiers visibles, emplois durables et impacts concrets sur le quotidien des Sénégalais.



Source : Le Soleil