Podor : Un tailleur de 71 ans se suicide

Les populations de Barangol, situé dans l’île à Morphil entre Madina Ndiathbé et Cas-Cas ont vécu une demi-journée très triste.



Alassane D. D s’est donné la mort entre 12 et 13 heures ce mercredi. Le tailleur âgé de 71 ans, divorcé avec 2 enfants, tenait son atelier à Madina Ndiathbé. Avec son âge avancé et suite aux décès de ses deux premières femmes, il décide de rentrer à Barangol pour un troisième mariage qui n’a pas duré.



La paralysie le frappe durant presque deux ans et avec les nombreux traitements, il réussit ces derniers mois à pouvoir marcher. D’après nos sources, depuis quelques temps l’homme se plaignait devant les parents et amis qui lui rendaient de son destin d’homme malheureux. Et ce qui serait la raison de son suicide.



Ainsi, retrouvant ses jambes tout dernièrement, le vieux tailleur réussit à s’isoler dans la brousse pour se pendre avec un drap. La brigade de gendarmerie de Pété, alertée, est venue un peu avant 14 heures pour récupérer le corps et le déposer à la morgue du centre de santé de Cas-Cas.



EMEDIA