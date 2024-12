Podor : le PNDL signe une convention de 300 millions de francs CFA avec 18 communes

‘’Cette convention est l’aboutissement d’un long processus entre le PNDL et les dix-huit communes, qui vont bénéficier d’un montant de 300 millions de francs CFA. Nous voulons ainsi améliorer les conditions de vie des populations’’, a dit le secrétaire exécutif du PNDL, Papa Alioune Koné.



Il s’exprimait au cours de la réunion du Comité technique opérationnel des projets d’appui aux communes de Podor, en présence du préfet Mactar Diop et du maire de la commune de Méry, Aboubackry Sow.



Venu présider la cérémonie, le préfet a souligné que l’objectif de cette convention de financement est de ‘’rapprocher davantage les élus locaux des populations’’.



Le maire de la commune de Méry, Aboubackry Sow, par ailleurs vice-président du PNDL, a pour sa part, rappelé que ce programme porté par le ministère des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires, en est à sa deuxième phase.



Il s’est ainsi félicité du travail de la tutelle, qui a revu le montant à la hausse, ajoutant que la signature de cette convention de financement est venue à son heure.



