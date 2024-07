Population inactive : un taux de Saint-Louis 52,8% enregistré à Saint-Louis (ANSD)

Le taux d'inactivité de la population est important. Même si elles ne représentent pas 50% mais elles sont proches. Leur représentation selon l’agence nationale des statistiques et de la démographie (ANSD) est de 47,8%, avec une proportion plus élevée chez les femmes (57,5%) que chez les hommes (37,6%). Un fait inquiétant qui justifie le taux important de chômage au Sénégal.



L’ANSD a rendu public son rapport 2024 sur le recensement de la population vivant au Sénégal. Cette situation susmentionnée est observée en milieu urbain et rural. Les régions de Matam (57,3%), Ziguinchor (53,6%), Saint-Louis (52,8%) et Fatick (52,2%) ont les taux d’inactivité les plus élevés, avec plus de la moitié des personnes en âge de travailler qui sont inactives.



Les niveaux d’inactivité les plus faibles sont enregistrés dans les régions de Dakar (44,4%), Kédougou (44,3%), Tambacounda (43,1%) et Kaffrine (41,3%), avec des taux inférieurs à la moyenne nationale (47,8%).