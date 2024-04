Postes de DG, SG et DAG : les CV des postulants seront soumis à Ousmane Sonko

Finis les nominations par complaisance, l'appartenance politique ou le copinage ou hériter d'un poste de direction. Désormais, les postulants aux postes de secrétaire général de ministères et directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) devront soumettre leurs CV au Premier ministre, Ousmane Sonko qui va passer au peigne fin les documents reçus.



"Toute personne ayant des antécédents douteux sera rayée de la liste" ont averti les nouvelles autorités.



Cette initiative est pour bien passer à la loupe les profils des différents prétendants à ces postes. Ainsi, les nouvelles autorités semblent sonner la fin du clientélisme politique. Qui consistait à caser des camarades. Désormais, le travail de chaque DAGE et SG sera strictement contrôlé.