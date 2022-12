Poursuite des dossiers OFNAC : Serigne Bassirou Guèye se dédouane

«Quand j’étais le procureur de la République, tous les rapports de l’Ofnac qui ont été transmis au parquet, ont été traités. Et vous savez que le processus de traitement obéit à des étapes. Mais sachez que les dossiers de l’Ofnac ne sont pas restés lettre morte», a assuré Serigne Bassirou Guèye. Listant les défis nombreux qui l’attendent, le président de l’Ofnac compte travailler dans la continuité, afin de réussir la mission qui lui a été assignée par le chef de l’Etat.





«A cause de celles qui nous ont devancé, notamment Madame Nafi Ngom Keita et Seynabou Diakhaté, l’Ofnac a été ancré sur des rails très solides. Et nous ferons tout pour le maintenir et améliorer sa vitesse et sa performance», a-t-il promis.



Interpellé sur le détachement de l’Ofnac à la Présidence de la République pour que cette structure ait plus d’indépendance, le magistrat déclare : «comme l’a dit Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté, les autorités respectent l’indépendance de l’Ofnac et l’aide dans ce sens. Donc, de ce point de vue, je crois que je n’ai pas senti la nécessité de faire une proposition dans le sens contraire».



