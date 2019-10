Les Accords de partenariat économique sont la pire proposition que l'Afrique pouvait recevoir en termes d'échanges commerciaux. C'est la conviction du Pr. Moustapha Kassé.



"Les Ape sont un pacte colonial bis. C'est une catastrophe", a déclaré l'économiste dans l'émission L'ère du temps sur I-radio.



Le doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et de gestion (Faseg) estime qu'avec la multipolarisation marquée par le positionnement de la Chine, du Japon et maintenant de la Russie en Afrique, les dirigeants du continent feront preuve de plus de clairvoyance pour mieux défendre les intérêts de leur pays.