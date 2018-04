Présidentielle 2019 : Bby promet 150.000 voix à Macky Sall à Podor

La commune de Demette, une localité du département de Podor, située dans l’île à Morphil à plus de 400 km, a été samedi le point de ralliement des responsables de l’Apr. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, par ailleurs, coordonnateur départemental de l’Apr de Podor et maire de la commune de Bokké Dialloubé, a saisi cette occasion pour réitérer l’engagement indéfectible de la coalition «Benno Bokk Yaakar» à faire en sorte que 150.000 électeurs de Podor puissent contribuer correctement et dans de bonnes conditions à la réélection du président Macky Sall en 2019.



Abdoulaye Daouda Diallo a laissé entendre que le Président Macky Sall veut que le département de Podor, qui compte actuellement 212.510 inscrits, soit le premier département à apporter le maximum de voix à la coalition «Benno Bokk Yaakar».





Il a précisé que cet objectif est réalisable, insistant longuement sur la nécessité pour les responsables de l’Apr de Podor de s’unir et de se retrouver autour de l’essentiel en vue de porter en triomphe le président Macky Sall à l’issue du scrutin présidentiel de 2019. Plus explicite, il a exhorté les femmes de l’Apr de Podor à occuper le terrain politique pour « puiser » dans le camp de l’Opposition et massifier davantage l’Apr.





Après avoir énuméré les nombreuses réalisations du président Macky Sall dans le Fouta (qui ont permis le désenclavement de l’île à Morphil), Abdoulaye Daouda Diallo a enfin rendu un vibrant hommage aux femmes de l’Apr de Podor en leur offrant 10 billets pour le pèlerinage à La Mecque.





